 مدرب نيوزيلندا: خزين لغياب صلاح.. واللعب أمام مصر يمنحنا الخبرات - بوابة الشروق
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مدرب نيوزيلندا: خزين لغياب صلاح.. واللعب أمام مصر يمنحنا الخبرات

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 10:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 10:38 ص

أبدى دارين بازيلي، مدرب منتخب نيوزيلند، حزنه لعدم مشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول في مباراة منتخبنا الوطني أمام نيوزيلندا.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

وقال بازيلي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أعتقد أنها فرصة عظيمة للاعبي فريقي فسنواجه منتخبات قوية مثل مصر وتونس وكرواتيا".

وأضاف: "مباراة مصر بمثابة تحدي لنا ونتطلع للعب أمام العديد من الجماهير في ملعب رائع وجماهير كبيرة".

وأكمل: "لا يوجد فارق في اللعب في الإمارات أو مصر، أعتقد أن لعب هذه المباراة ستعطي للاعبينا الشباب خبرة وتجربة جيدة".

وأنهى: "ليفربول فريقي المفضل وأعشق صلاح وآسف لعدم مشاركته ضدنا".


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