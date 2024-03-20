ضبط 620 كيلو سمك غير صالح للاستهلاك الآدمي في كفر الدوار

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية من شن حملة بناحية كفر الدوار، أسفرت عن ضبط 620 كيلو سمك مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي.



كما تمكنت الحملة من ضبط 6 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية، ويقومون ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات.

كانت الحملة برئاسة حسن طاحونيه مفتش الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع الدكتور هشام غيث و الدكتور ممدوح جاب الله، من الطب البيطرى، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.