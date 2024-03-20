عروض فنية وإنشاد ديني وسهرات رمضانية في قصور الثقافة بالوادي الجديد

يواصل فرع ثقافة الوادي الجديد، التابع لهيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تنفيذ الفعاليات الثقافية والفنية، خلال شهر رمضان المبارك وذلك على مستوى بيوت وقصور الثقافة بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، في ظل الاهتمام والاحتفاء بالشهر الكريم.

وقالت ابتسام عبدالمريد، مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، إنه تم البدء في تنفيذ خطة أنشطة متنوعة من خلال القطاعات الثقافية المختلفة على مستوى بيوت وقصور الثقافة، وتستمر حتى 13 من شهر رمضان المبارك.

وأضافت أنه تم تنفيذ فعاليات الورشة الفنية لعرائس الأراجوز بقصر ثقافة الطفل في الخارجة بجانب فعاليات الورشة الفنية للرسم على الرمال، وتنظيم محاضرة عن فضل الام بقصر ثقافة الطفل بالخارجة، مؤكدة تنفيذ سهرة رمضانية تضمنت محاضرة دينية عن فضل الأم على أبنائها وبر الوالدين وطاعتهم، بجانب تقديم فقرة إنشاد ديني للمبتهل محمد فرغلي وورشة رسم وتلوين لأطفال وعرض للمواهب الفنية.

وأوضحت، أن الفعاليات الرمضانية شملت عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين للفن الشعبي بالفرافرة بمركز شباب الفرافرة، ونفذ قصر ثقافة موط بمركز الداخلة فعاليات ورشة الأشغال اليدوية لعمل مفارش من خيط الخيش، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بمركز باريس سهرة رمضانية تضمنت محاضرة دينية بعنوان الصوم رياضة روحية وجسدية، بجانب تقظيم إنشاد ديني للمبتهل محمد خليل جبريل، وتنفيذ ورشة فنون تشكيلية للأطفال، بالإضافة إلى عرض مواهب في الشعر والغناء.

ولفتت إلى تنفيذ سهرة رمضانية ببيت ثقافة القصر في الداخلة حول تأهيل ذوى الهمم ودمجهم في المجتمع بجانب تنفيذ أمسية شعرية لنادى أدب القصر، وتم تنفيذ سهرة رمضانية بمركز شباب الفتح بمركز الداخلة سهرة بعنوان الصيام على النفس وفضائل شهر رمضان وما به من خيرات تميزه عن غيره من الشهور، بجانب فقرة إنشاد ديني وورشة لتعليم الرسم للأطفال وفقرة اكتشاف مواهب في الشعر والغناء، وقدمت فرقة الخارجة للفنون الشعبية عرض فنى تم من خلاله تقديم باقة متنوعة من تابلوهات الفلكلور الواحاتي.

وأشارت، إلى أن الخطة تتضمن عروضا فنية لفرق الفنون الشعبية والتلقائية التابعة لقصور الثقافة بالخارجة والداخلة والفرافرة، وعروض لفرق الموسيقي العربية، بالإضافة إلى الندوات الدينية والابتهالات والتواشيح من خلال فرق الإنشاد الديني، مؤكدة على تنظيم الخيمة الرمضانية في الفترة من 14 حتى 18 رمضان وتشمل ندوات وأمسيات شعرية، وورش حكي وتشكيل فني وتلوين للأطفال.