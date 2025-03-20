بريطانيا تطالب بالتحقيق في قصف إسرائيل لمقر أممي بغزة

طالب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بالتحقيق في قصف إسرائيل مقرا للأمم المتحدة في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل موظف أجنبي وإصابة 5 آخرين.

وقال لاني في تدوينه على منصة إكس، امس عن بالغ صدمته جراء استهداف مقر للأمم المتحدة في غزة.

وقال، إنه يجب التحقيق في الحادثة بكل شفافية، ومحاسبة المسؤولين، وحماية الأمم المتحدة وموظفي الجمعيات الإنسانية.

وكان رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا، أعلن أمس مقتل موظف أممي وإصابة 5 آخرين بغارة جوية على غزة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته دون توقف - حسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا.

وكان فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش، قد قال أمس إن "الأمين العام أعرب عن حزنه العميق وصدمته لسماع نبأ وفاة أحد موظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع".

وأضاف حق، أن الوفاة حدثت "إثر استهداف دارين للضيافة تابعين للأمم المتحدة في دير البلح (وسط قطاع غزة) بغارات جوية، كما أصيب خمسة موظفين آخرين من الأمم المتحدة بجراح خطرة".

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي، وامتلأت ساحة مستشفى المعمداني في مدينة غزة بجثامين الأطفال والنساء إثر استهدافهم بالطائرات الحربية أثناء نومهم في منازلهم وفي خيام النازحين بشمالي القطاع، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي.