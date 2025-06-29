 الزمالك يكشف موعد الفصل في قرار اعتزال شيكابالا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يكشف موعد الفصل في قرار اعتزال شيكابالا

زيـاد الميرغني
نشر في: الأحد 29 يونيو 2025 - 12:34 ص | آخر تحديث: الأحد 29 يونيو 2025 - 12:34 ص

كشف نادي الزمالك موعد الإعلان عن موقف محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق، النهائي، من الاعتزال.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية تشير إلى أنه من المحتمل اتخاذ شيكابالا قرارًا باعتزال كرة القدم.

وقال أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، في هذا الصدد: «شيكابالا مستمر ولا؟ ده هيتم الإعلان عنه من خلال المتحدث الرسمي للنادي».

وأضاف عبر برنامج «الكابتن»: «شيكابالا لاعب كبير وله تاريخ كبير، ولا يمكن يكون في قرار إلا لما يتم الرجوع له».

وأكمل: «سيتم دراسة الموضوع كله والإعلان عنه بشكل رسمي من المتحدث الرسمي والمدير الرياضي للنادي جون إدوارد».

وتابع: «في اجتماع هيكون للمدير الرياضي جون إدوارد مع حسين لبيب، رئيس النادي، وهشام نصر، نائب الرئيس، وبعدها سيتم الإعلان عن خطه الموسم والمدير الفني الجديد».


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