الأونروا تعلن مقتل 5 من موظفيها في غزة

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، مقتل 5 من موظفي الوكالة الأممية في غزة خلال الأيام الماضية؛ ليرتفع عدد القتلى الإجمالي إلى 284، منذ بداية الحرب على القطاع.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصفها الجوي والبحري لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

وأعرب عن مخاوفه من أن «الأسوأ لم يأتِ بعد»؛ نظرًا للغزو الإسرائيلي البري الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.

ولفت إلى إجبار عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح مرة أخرى، بعد إصدار جيش الاحتلال أوامر بالإخلاء.

ونوه أن السلطات الإسرائيلية تواصل منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، حظر دخول أي مساعدات إنسانية أو إمدادات تجارية أساسية.

وذكر أن «أهل غزة يعيشون مرارًا وتكرارًا أسوأ كابوس لهم»، مشددًا على ضرورة تجديد وقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية دون عوائق.

