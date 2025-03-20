 الرئيس السيسى يستمع لشرح رئيس الهيئة الهندسية بشأن أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسى يستمع لشرح رئيس الهيئة الهندسية بشأن أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة


نشر في: الخميس 20 مارس 2025 - 5:54 ص | آخر تحديث: الخميس 20 مارس 2025 - 6:04 ص

زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فجر اليوم مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها)، وذلك لافتتاح أعمال التجديد بالمسجد، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى تفقد المسجد، حيث استمع إلى شرح من اللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن أعمال التطوير التى قامت الهيئة الهندسية فى المسجد ضمن جهود تطوير مساجد آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.


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