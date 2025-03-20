الأردن يدعو لتحرك دولي فوري لإلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة

دعا الأردن، اليوم الخميس، إلى تحرك دولي "فوري وبفاعلية" لإلزام إسرائيل وقف عدوانها على قطاع غزة الفلسطيني، وإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات إليه.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، أن ذلك جاء خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية أيمن الصفدي، مع عدد من نظرائه، حيث أكد "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، والتزام اتفاق التبادل الذي كان أُنجز بجهود مصرية وقطرية وأمريكية بكل مراحله"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

كما شدّد على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا وبفاعلية؛ لإلزام إسرائيل وقف العدوان، وإعادة فتح المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع"، محذرا من "التبعات الكارثية" لاستئناف إسرائيل العدوان على غزة، ومنعها دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ودعا وزير الخارجية الأردني إلى "ضرورة تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار يبدأ بالتزام اتفاق التبادل"، مدينا استئناف العدوان، و"استخدام الغذاء سلاحًا"، وفق البيان ذاته.

كما استعرض مع نظرائه الجهود المبذولة إقليميًّا ودوليًّا للتوصل لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى غزة.

ومنذ استئناف الإبادة في غزة، فجر الثلاثاء وحتى مساء الخميس، أسفر العدوان عن استشهاد 591 فلسطينيا وإصابة 1042 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أرقام رسمية لـ"حكومة غزة".