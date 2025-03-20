شهداء وجرحى إثر قصف وإطلاق نار شنه الاحتلال على رفح وخان يونس

استشهد أكثر من 10 فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح غالبيتهم خطيرة، اليوم الخميس، إثر قصف منزلين وإطلاق نار نفذه الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن طيران الاحتلال شن غارة استهدفت منزلا في بلدة عبسان الكبيرة، شرق مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل عرف من بينهم: محمد ناصر البريم، ومحمد جمال النجار، ومحمد مصبح، وعبد الرحمن مصبح، فيما أصيب العشرات بجروح، غالبيتهم وصفت بالخطيرة، كما أحدث القصف دمارا كبيرا في المكان.

كما استشهد المواطن جهاد شاهين، وزوجته، وعدد من أبنائه، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلهم بمنطقة ارميضة شرق خان يونس.

كما استشهد الشاب عدي أبو عمرة، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار عليه في منطقة الشابورة وسط مدينة رفح جنوب القطاع.

وكانت مصادر طبية، أفادت بأن 95 شهيدا، و133 مصابا، وصلوا مستشفيات قطاع غزة منذ ساعات فجر اليوم، نتيجة المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهالي.