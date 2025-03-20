ماذا قال بوتين في رسالته للرئيس السوري أحمد الشرع؟

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل رسالة إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، داعيًا فيها إلى ضمان سيادة واستقلال سوريا.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برسالة إلى رئيس الدولة السورية أحمد الشرع، أعرب فيها عن دعمه للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار السريع للوضع في البلاد، بما يخدم مصالح ضمان سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين أكد استعداده لتطوير التعاون بين سوريا وروسيا.

وأضاف بيسكوف: "روسيا أكدت استعدادها المستمر لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في كامل نطاق القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي من أجل تعزيز العلاقات الروسية-السورية الودية التقليدية".

وأجرى بوتين - الذي دعم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد - أول محادثة هاتفية مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في فبراير الماضي، أكد فيها موقفه المبدئي الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا، كما أكد استعداد موسكو للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي السوري، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكانها.