ريال مدريد يبدأ مفاوضات تجديد عقد روديجر

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد قد بدأ مفاوضاته لتجديد عقد مدافعه الألماني الدولي أنطونيو روديجر

وينتهي عقد روديجر مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، بينما يتجه كلا الطرفان لخيار تمديد التعاقد لفترة أطول.

ويرغب الريال، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية في الإبقاء على روديجر كونه مدافع من أصحاب الخبرات، لاسيما في ظل الرحيل المتوقع للنمساوي ديفيد ألابا الذي لم يستفد منه الفريق كثيرا بسبب كثرة إصاباته.

ولعب روديجر 17 مباراة فقط هذا الموسم بسبب إصابات أيضا غيبته عن الفريق، حيث سجل هدفا وحيدا، في 1425 دقيقة لعب.

وشارك صاحب الـ33 عاما مع الريال بشكل عام في 173 مباراة مُسجلا 8 أهداف بينما صنع 4 أخرى، علما بأن مسيرته تحفل بمحطات هامة مثل تشيلسي وروما، وكان قد ارتبط اسمه بالانتقال للدوري السعودي في الموسم الماضي.