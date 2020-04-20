وزيرا خارجية الإمارات وفرنسا يبحثان هاتفيًا العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك في مواجهة كورونا

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعراضا، خلال الاتصال، جهود البلدين في التصدي لفيروس "كورونا" والعمل المشترك على صعيد تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات الطبية لرصد الحالات المصابة والتعامل معها إضافة إلى التأكيد على الدور المتعاظم للبحث العلمي خلال المرحلة الحالية في مواجهة هذا المرض.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على التعاون والتنسيق المستمر بين دولة الإمارات وفرنسا في مواجهة فيروس "كورونا"، مشيدًا بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها فرنسا في التعامل مع هذه الأزمة والتصدي لتداعياتها وآثارها المختلفة.

وقدم الشيخ عبد الله بن زايد خالص تعازيه لوزير الخارجية الفرنسي في ضحايا "كورونا"، وتمنياته بالصحة والسلامة لفرنسا حكومة وشعبا وكل شعوب العالم، مؤكدًا دعم دولة الإمارات لجميع الجهود العالمية من أجل تجاوز هذا التحدي.