أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في تشاد أن الزعيم إدريس ديبي، فاز بولاية سادسة، بعدما حصل على 79.3% من الأصوات.

وذكرت صحيفة الوحدة التشادية، في نسختها بالفرنسية اليوم الثلاثاء، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 64.81 %، أي ما يعادل أربعة ملايين و618 ألفا و733 صوتًا.

وأضافت الصحيفة، أن الاستحقاق الرئاسي جرى في البلاد تزامنا مع تصعيد جديد بين الحكومة والجماعات المسلحة، حيث قامت "جبهة التغيير والوفاق" المتمردة المتمركزة على الحدود الشمالية بشق طريقها جنوبا بعد مهاجمة نقطة حدودية يوم الانتخابات ودعوتها إلى إنهاء رئاسة ديبي.

يذكر أن المتحدث باسم الجيش التشادي عظيم برمينداو أجونا، أعلن في وقت سابق أن قوات الحكومة قتلت نحو 300 مسلح وألقت القبض على 150، يوم السبت الماضي، في إقليم كانم على بعد نحو 300 كيلو متر من العاصمة إنجامينا.

وأشار إلى مقتل خمسة جنود حكوميين وإصابة 36 آخرين.