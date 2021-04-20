في الحلقة السابعة من مسلسل «قصر النيل»، بذهاب «كاميليا» إلى شقة المقدم «خالد نوح» لتخبره أن «نبيل السيوفي»، هو آخر من كان في غرفة «منصور السيوفي» قبل مقتله، وأنهما تناقشا حول سيدة تُدعي «شهيرة» وأن طفلها هو ابن «منصور» وأن عليه الاعتراف به وإعادة توزيع الثروة، بينما أنكر «منصور» القصة تمامًا، ولم يعترف بالأمر.

كما حاولت «كاميليا» شق الصف بين «سعاد» و«عايدة»، فبعد أن شاهدت شجارهما سويًا، قررت التقرّب من «سعاد» وتشجيعها على الرد ومواجهة تسلط «عايدة»، وفي الوقت نفسه تضغط «كاميليا» على أخيها «منير» ليحصل على معلومات عن كنز «السيوفي» المفقود باستدراج «عفاف» لمعرفة حقيقة إخفاء والدها «ممدوح» للصناديق الذهبية.

وقد صدر قرار تأميم مصنع «السيوفي»، ولكن رفض «ممدوح» مجلس إدارة المصنع، ليُعين المقدم «خالد نوح» الإبن الأصغر لـ«فهمي السيوفي» بدلًا منه وعلى الرغم من كونه شيوعي.

«قصر النيل» بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تاليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.