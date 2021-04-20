في الحلقة السابعة من مسلسل «قصر النيل»، بذهاب «كاميليا» إلى شقة المقدم «خالد نوح» لتخبره أن «نبيل السيوفي»، هو آخر من كان في غرفة «منصور السيوفي» قبل مقتله، وأنهما تناقشا حول سيدة تُدعي «شهيرة» وأن طفلها هو ابن «منصور» وأن عليه الاعتراف به وإعادة توزيع الثروة، بينما أنكر «منصور» القصة تمامًا، ولم يعترف بالأمر.
كما حاولت «كاميليا» شق الصف بين «سعاد» و«عايدة»، فبعد أن شاهدت شجارهما سويًا، قررت التقرّب من «سعاد» وتشجيعها على الرد ومواجهة تسلط «عايدة»، وفي الوقت نفسه تضغط «كاميليا» على أخيها «منير» ليحصل على معلومات عن كنز «السيوفي» المفقود باستدراج «عفاف» لمعرفة حقيقة إخفاء والدها «ممدوح» للصناديق الذهبية.
وقد صدر قرار تأميم مصنع «السيوفي»، ولكن رفض «ممدوح» مجلس إدارة المصنع، ليُعين المقدم «خالد نوح» الإبن الأصغر لـ«فهمي السيوفي» بدلًا منه وعلى الرغم من كونه شيوعي.
«قصر النيل» بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تاليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.