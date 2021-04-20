15 مسلسلا داخل بلاتوه التصوير رغم انطلاق السباق الرمضانى

«النمر» يسابق الزمن.. و10 رمضان آخر أيام «حرب أهلية».. و«فارس بلا جواز» يكثف ساعات التصوير

خلافات صناع «قبل ما نفترق» تؤخر الانتهاء من المشاهد الأخيرة

على الرغم من انطلاق الموسم الرمضانى لعام 2021، مازال هناك مجموعة من المسلسلات داخل بلاتوه التصوير، ويسعى صناع تلك الأعمال للانتهاء منها سريعا، لتلحق بمواعيد العرض، وهناك 15 مسلسل يسابقون الزمن من أجل انتهاء التصوير؛ وفى التقرير التالى نرصد تلك الأعمال.

• حرب أهلية

يواصل صناع مسلسل «حرب أهلية» تصوير العمل بشكل مكثف، خاصة أن المسلسل يعرض عبر قناة cbc الفضائية منذ بداية شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصوير العمل خلال الـ10 أيام الأولى من شهر رمضان، من أجل تسليم الحلقات للشركة المنتجة والقناة الناقلة للمسلسل.

المسلسل من بطولة الفنانين يسرا، وباسل خياط، وجميلة عوض، وأروى جودة، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

• ضل راجل

حتى الآن لم ينته صناع مسلسل «ضل راجل» من عمليات تصوير بالكامل، فى وقت يعرض فيه المسلسل على قناة الحياة ضمن السباق الرمضانى، وإن كان هناك عدد من المشاركين فى العمل تم الانتهاء من تصوير مشاهدهم كاملة، على رأسهم الفنانة نرمين الفقى، ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من تصويره خلال الأيام المقبلة.

المسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال، ونرمين الفقى، كلا من الفنانة نور، ومحمود عبدالمغنى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وعصام السقا.

• النمر

ما زال صناع مسلسل «النمر» لم ينتهوا من تصوير العمل حتى الآن، والذى يعرض فى موسم رمضان هذا العام، ويسابق صناع المسلسل الوقت من أجل الإنتهاء من تصويره، وتلسيم الحلقات المتبقية للشركة المنتجة.

مسلسل «النمر» من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وبطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، ومؤمن نور.

• اللى ملوش كبير

يواصل أبطال مسلسل «اللى ملوش كبير»، تصوير مشاهدهم بشكل مكثف من أجل الإنتهاء منه خلال الأيام المقبلة، وتسليم الحلقات المتبقية للشركة المنتجة كاملة، حيث أن صناع العمل بدأوا التصوير أخيرا، ويسابقون الزمن من أجل الانتهاء منه.

«اللى ملوش كبير»، من بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، فتوح أحمد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.

• أحسن أب

بالرغم من أن العمل مكون من 15 حلقة فقط، إلا أن صناع مسلسل «أحسن أب»، لم ينتهوا من تصوير العمل كاملا حتى الآن، ويتبقى لهم مشاهد قليلة، يتم تصويرها مع بدء عرض السباق الرمضانى هذا العام.

المسلسل من بطولة على ربيع، أحمد فتحى، هاجر أحمد، جيهان خليل، مراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى، ومن تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى.

• المداح

ويواصل أبطال مسلسل «المداح»، تصوير مشاهدهم حتى الآن، بشكل مكثف، تزامنا مع انطلاق عرض المسلسل فى الموسم الرمضانى الذى انطلق منذ أيام، ومن المقرر الإنتهاء منها خلال أيام القليلة.

مسلسل «المداح»، من بطولة الفنان حمادة هلال، نسرين طافش، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، خالد سرحان، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

•كوفيد25

يستمر الفنان يوسف الشريف، فى تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل قبل انطلاق عرضه، فى النصف الثانى من السباق الرمضانى الحالى، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل مستمر من أجل تسليم الحلقات كاملة، حيث أن المسلسل مكون من 15 حلقة فقط، ويعرض عبر فضائية «ON».

«كوفيد 25» من بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسنى، أيتن عامر، ادوارد، ايناس كامل، راندا البحيرى، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكى فطين عبدالوهاب، عماد رشاد، ومن تأليف إنجى علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

• موسى

يقترب صناع مسلسل «موسى»، من الانتهاء من تصويره قبل منتصف شهر رمضان، ويصور أبطال المسلسل حاليا فى الحى الشعبى بمدينة الإنتاج الإعلامى، ويعمل مخرج العمل بشكل مكثف على مونتاج الحلقات وتسليمها سريعا.

«موسى»، من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، عارفة عبدالرسول، هبة مجدى، تارا عماد، عبير صبرى، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

• لحم غزال

ويجرى تصوير مسلسل «لحم غزال»، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، حيث يواصل صناع التصوير فى لبنان، ومن المقرر الانتهاء من تصويره خلال الـ10 أيام الأولى من شهر رمضان.

العمل من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، أحمد خليل، مى سليم، شريف دسوقى، رحاب الجمل، ايهاب فهمى، وفاء عامر، وليد فواز، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

• ملوك الجدعنة

ويواصل أبطال مسلسل «ملوك الجدعنة»، تصوير مشاهدهم حتى الآن، على أمل الإنتهاء من التصوير قبل هاية الـ10 أيام الأولى من شهر رمضان، وتعرض المسلسل لتأجيل التصوير بسبب إصابة بعض المشاركين فى العمل بفيروس كورونا أخيرا.

«ملوك الجدعنة»، من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان،عبدلرحمن القليوبى، ومن تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

• ضد الكسر

ويواصل صناع مسلسل «ضد الكسر»، تصوير مشاهدهم حتى الآن فى المسلسل، ولم يتم الإنتهاء منه حتى الآن، كما يكثف صناع العمل ساعات التصوير من أجل الإنتهاء خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

«ضد الكسر»، من بطولة نيللى كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، لقاء الخميسى، تارا عماد، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، ومن تاليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد.

• قصر النيل

ويستمر صناع مسلسل «قصر النيل»، فى تصوير المشاهد المتبقية لهم من العمل، من أجل الانتهاء منه خلال أيام قليلة قادمة، ويكثف صناع المسلسل ساعات التصوير حتى يتم الإنتهاء من العمل.

«قصر النيل، بطولة الفنانة دينا الشربينى، ريهام عبدالغفور، أحمد مجدى، صبرى فواز، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله، محمود البزاوى، عمر السعيد، مريم الخشت، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج خالد مرعى.

• فارس بلا جواز

ويكثف صناع مسلسل «فارس بلا جواز»، ساعات التصوير من أجل الإنتهاء من العمل خلال الأيام القليلة القادمة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال حلقات منفصلة متصلة حول شاب يدعى فارس يتعرض لبعض الظروف الخارجة عن إرادته، والتى تجبره للبحث عن عروسة.

«فارس بلا جواز» من بطولة الفنان مصطفى قمر، بشرى، بيومى فؤاد، مى كساب، سليمان عيد، مى سليم، ويزو، شيرى عادل، ندى موسى، ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج معتز حسام.

• كله بالحب

ويواصل صناع مسلسل «كله بالحب»، تصوير العمل بشكل مكثف من أجل الإنتهاء من الحلقات الأخيرة قريبا، خاصة بعد إعلان بعض نجوم العمل الإنسحاب بسبب بعض الأمور الخاصة فى الاتفاق مع الشركة المنتجة.

العمل من بطولة الفنانة زينة، أحمد العدنى، صابرين، مصطفى درويش، نور قدرى، هالة فاخر، ريم البارودى، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبى، إخراج عصام عبدالحميد.

• وكل ما نفترق

ويقترب صناع مسلسل «وكل ما نفترق»، من الإنتهاء من توصير العمل بشكل كامل، حيث تأخر الانتهاء منه بسبب وجود خلافات بين صناعه، ومن المقرر أن يتم الأنتهاء منه قريبا، وتسليم الحلقات المتبقية للشركة المنتجة.

مسلسل «وكل ما نفترق» من بطولة الفنانة ريهام حجاج، وعمرو عبدالجليل، رانيا يوسف، أيتن عامر، أحمد فهمى، محمد الشرنوبى، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد، وإخراج كريم العدل، الذى اعتذر عن استكمال المسلسل، واستكمل دوره المخرج مصطفى أبو سيف.