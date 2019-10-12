 تأجيل محاكمة 46 من عناصر الإخوان بالمنيا لجلسة17 مايو المقبل بتهمة اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة - بوابة الشروق
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تأجيل محاكمة 46 من عناصر الإخوان بالمنيا لجلسة17 مايو المقبل بتهمة اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 10:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 10:19 م

أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية كلا من المستشارين وائل شعبان وأحمد عبد العزيز واحمد حنفي جلسة إعادة محاكمة 64 متهما من المتورطين في اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، شمال المنيا، والسابق معاقبتهم غيابيا بأحكام بالسجن تتراوح ما بين 3 و15 عاما، إلى جلسة 17 مايو المقبل لمناقشة تقرير الإذاعة والتليفزيون.

ناقشت المحكمة قرارها في جلسة السبت الماضي، بفحص الفيديوهات المحرزة من خلال لجنة فنية من التليفزيون في حضور المتهمين.

وكان مركز شرطة العدوة قد شهد أعمال تخريب وتدمير وحرق ونهب وتمكين السجناء من الهرب، عقب فض اعتصام رابعة عام 2013، وتم القبض على المتهمين، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح ما بين 3- 15 عاما، وتمت إعادة محاكمة المتهمين لتغيبهم في الحكم الأول.

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