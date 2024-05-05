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الشرطة الأسترالية تقتل صبيا مسلحا بسكين في بيرث

د ب أ
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 12:16 م | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 12:16 م

قتلت الشرطة الأسترالية بالرصاص، صبيا "16 عاما"، طعن رجلا آخر بسكين مطبخ في مدينة "بيرث"، قائلة إن المراهق كان "متطرفا" على الإنترنت.

وقالت شرطة غرب أستراليا، أنها تلقت مكالمة طارئة بعد الساعة العاشرة مساء أمس السبت عن مراهق يقول فيها إنه "سوف يرتكب أعمال عنف"، حسب هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه.بي.سي" اليوم الأحد.

وتم إجراء مكالمة هاتفية، بعد وقت قصير من ورود تقارير عن تعرض رجل، للطعن، في موقف سيارات، في متجر "بونينجز"، في "ويليتون"، بالضواحي الغربية من مدينة "بيرث".

وقال مفوض الشرطة، الكولونيل، بلانش إنه عندما وصلت الشرطة، وجدت  صبيا "16 عاما" مسلحا بسكين مطبخ كبير.

وأضاف أن الصبي اندفع نحو رجال الشرطة بالسكين وأطلقوا النار عليه.

وتوفي بعد وقت قصير في المستشفى.

 

 

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