محافظ أسوان: إدراج 46 قرية بمركز نصر النوبة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف

أعلن أشرف عطية محافظ أسوان أنه تم إدراج قرى مركز ومدينة نصر النوبة ضمن البرنامج الرئاسي"حياة كريمة" لتطوير الريف المصري للعمل على تحسين حياة ومعيشة المقيمين بهذه القرى وإحداث نقلة حضارية وتغير شامل لواقع الحياة بها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المحافظ - وفق بيان صادر الليلة - إن الإجراء سيساهم بشكل مباشر في تلبية العديد من المطالب الجماهيرية، خاصة أنه سيتم إدراج 9 وحدات محلية قروية رئيسية بمركز ومدينة نصر النوبة و 46 قرية أم وتابع لتخدم نحو 143 ألفا و 500 نسمة.

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري تساهم بذلك في تقديم الخدمات المختلفة لأهالي مراكز كوم أمبو وإدفو والتي دخلت قراها حيز التنفيذ الفعلي بها، ليضاف لها قرى مركز نصر النوبة ليصل إجمالي القرى المدرجة والمستهدفة ضمن المبادرة 31 قرية رئيسية بالمراكز الثلاثة و 114 قرية فرعية وتابع.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه ستقوم الجهات المختصة التابعة لمختلف الوزارات بالبدء تدريجياً في حصر كافة الأعمال والخدمات التي سيتم تنفيذها بقرى نصر النوبة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية مثلما تم من قبل داخل قرى كوم أمبو وإدفو.