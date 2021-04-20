دبي تنظم مزادا فنيا خيريا يضم قطعة من كسوة الكعبة وقطعا فنية لنيلسون مانديلا وبيكاسو

تعتزم دبي تنظيم مزادا فنيا خيريا يعرض أعمالاً فنية نادرة لفنانين مرموقين ومقتنيات شخصية لقادة عالميين ومشاهير ونجوم رياضيين يعود ريعه لدعم "حملة 100 مليون وجبة"، الحملة الأكبر على مستوى المنطقة، التي أطلقتها الإمارة لإطعام المحتاجين في 30 دولة عربية وأفريقية وآسيوية خلال شهر رمضان.

ويقام المزاد يوم السبت المقبل، ويعرض قطعاً فنية ومقتنيات نادرة تتصدرها قطعة من كسوة الكعبة مزينة بالخيوط الفضية والمذهّبة، وآيات من القرآن الكريم نسجت بخط عربي بديع مقدمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كما يضم المزاد رسومات للرئيس الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، مثل لوحة السنونو وما ترمز إليه من فكرة التحرر والانعتاق إلى فضاءات أرحب.

كما يشهد المزاد عرضاً حياً لرسومات ينفذها الفنان البريطاني الهندي ساشا جفري، الذي أنجز أكبر لوحة في العالم على القماش بعنوان (رحلة الإنسانية)، المسجلة لدى موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، والتي رسمها على مدى سبعة أشهر خلال جائحة كورونا.

ويشارك مع الفنان جفري عدد من الفنانين المتميزين إلى جانب الممثل الأمريكي العالمي ويل سميث الذي سيكون حاضراً لدعم فعالية المزاد الفني الخيري، وسوف يتم عرض الرسومات التي تم إنجازها للمزاد خلال الفعالية إلى جانب ملابس الفنان جفري التي أنجز فيها أكبر لوحة في العالم وتخصيص ريعها لدعم الحملة.

وتشهد الفعالية أيضاً عرضاً لمجموعة نادرة من الميداليات الذهبية والفضية التي صمم رسوماتها الفنان الإسباني بابلو بيكاسو، وكلّف حرفيين مختصين بتصنيعها له، ومنها ميداليات "الفارس" و"الوجه" و"جاكلين" و"رأس في قناع".

ويعرض المزاد أيضاً لوحتا "البحّار" و"البيت الغربي" لديفيد هوكني، ولوحتا "بدون عنوان" و"وازو" للفنان الإسباني خوان ميرو، بالإضافة إلى مخططات رسم "بحث في الوجوه" للفنان الإسباني سلفادور دالي، ولوحة "زهرة ومزهرية" للفنان الفرنسي هنري ماتيس.

وتتعاون مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" الإماراتية مع موبي العالمية للمزادات لتنظيم المزاد الفني الخيري.

وينظم "حملة 100 مليون وجبة" "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بدبي.