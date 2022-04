حرص محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي على توضيح تصريحاته التي أدلى بها عقب نهاية مواجهة مانشستر يونايتد، وأثارت حالة من الجدل.

وكان صلاح قد قال في تصريحات تلفزيونية عبر شبكة سكاي سبورتس عقب نهاية المباراة: " إنهم يجعلون حياتنا أسهل في خط الوسط والظهر"، ما اعتبره البعض إهانة للاعبي مانشستر يونايتد.

وأعاد صلاح نشر المقطع الفيديو الخاص بتصريحاته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موضحًا أنه كان يقصد لاعبي خط الوسط والدفاع في ليفربول، وليس لاعبي مانشستر يونايتد كما تردد.

وكتب صلاح في تغريدة مقتضبة عبر تويتر: "كنت أعني أن خط وسطنا ودفاعنا يجعل الأمر سهلاً بالنسبة لنا. لم أكن أتحدث عن لاعبي مانشستر يونايتد الذين أحترمهم".

وتغلب مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد على ضيفه مانشستر يونايتد، في المباراة التي جرت بملعب أنفيلد رود، والمؤجلة من الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

وعاد صلاح للتهديف مُجددًا بعد فترة طويلة من الغياب عن هز الشباك، بعدما سجل هدفين في فوز ليفربول العريض على اليونايتد.

وأصبح الفرعون أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 5 أهداف في شباك مانشستر يونايتد بموسم واحد، إذ سبق له وأن سجل ثلاثية في مباراة الدور الأول.

I meant our midfield, and our defence, make it easy for us. I was not talking about the Manchester United players whom I respect. https://t.co/WjaQfgZNw6