الدفع بـ10 آلاف جندي جنوب إفريقي إلى منطقة كوازولو-ناتال للمساعدة في التنظيف بعد العاصفة

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من المتوقع وصول 10 آلاف جندي جنوب إفريقي إلى منطقة "كوازولو-ناتال" الساحلية، اليوم الأربعاء، للمساعدة في عملية التنظيف بعد عاصفة قوية هبت الأسبوع الماضي وأودت بحياة 448 شخصا على الأقل.

ولا يزال العشرات في عداد المفقودين. وأعلن الرئيس سيريل رامافوزا، حالة الطوارئ الوطنية في أعقاب العاصفة.

وذكر مسؤولون أن حوالي 40 ألف شخص نزحوا بعد الفيضانات، في منطقة "كوازولو-ناتال".

ولا تزال بعض المناطق بدون كهرباء ولا مياه جارية.

وكان رامافوزا قد قال أمس الأول الاثنين، إن العواصف في بلاده قتلت 443 شخصا على الأقل ولا يزال العشرات في عداد المفقودين لدى إعلانه حالة الكارثة الوطنية.

وقال رامافوزا في خطاب متلفز إن نحو 48 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وأضاف أن أمطارا يتراوح منسوبها ما بين 200 و400 مليمتر هطلت على منطقة كوازولو ناتال خلال 24 ساعة اعتبارا من 11 أبريل.

وتسببت الأمطار في أضرار جسيمة للطرق والجسور والمنازل كما عطلت إمدادات الغذاء والوقود. وقال رامافوسا إن ما يقدر بنحو 40 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات.

وأضاف: "هذه كارثة إنسانية تستدعي بذل جهود إغاثة ضخمة وعاجلة. ولا تزال حياة آلاف الأشخاص وصحتهم ورفاهيتهم معرضة للخطر".

وأغلق ميناء ديربان، وهو أحد أكبر موانئ الشحن في إفريقيا.