قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جرى البدء في بيع دورة الدجاج الحية بمزرعة الدواجن رقم 1 بمدينة نويبع، لتوفير اللحوم بسعر أقل من السوق تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لتخفيف العبء عن كاهل مواطني جنوب سيناء خاصة محدودي الدخل.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح لـ"الشروق" اليوم الأربعاء، أن الدورة الجديدة بالمزرعة تضم 5 آلاف دجاجة، وجارٍ بيعهم بسعر 28 جنيهًا للكيلو، ويتغير السعر طبقًا لسعر البورصة.

وأشار إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطمئنان على الدواجن قبل بيعها للمواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وذلك من خلال إجراء التحاليل اللازمة للدواجن بالمعامل المركزية، والحصول على شهادة بخلوها من أنفلونزا الطيور.

وأشار إلى أن مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء تواصل إطلاق القوافل الزراعية التنموية لأعمال مكافحة سوسة النخيل بمدينة طور سيناء، مع استمرار حث المزارعين بضرورة توريد محصول القمح.