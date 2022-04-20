تراجع أرباح نتفليكس خلال الربع الأول

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أعلنت شركة بث الأفلام عبر الإنترنت الأمريكية العملاقة نتفليكس الثلاثاء تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة إن صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 6ر1 مليار دولار بما يعادل 53ر3 دولار للسهم الواحد، مقابل أرباح قدرها 71ر1 مليار دولار بما يعادل 75ر3 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 ، فقدت نتفليكس حوالي 200 ألف مشترك ، وفقا لتقرير ربع سنوي صدر الثلاثاء.

وبلغ عدد الاشتراكات المدفوعة في جميع أنحاء العالم 6ر221 مليون في نهاية الربع. ووفقا لتوقعاتها الخاصة، توقعت الشركة زيادة قدرها 5ر2 مليون مشترك.

كان متوسط توقعات المحللين لأرباح الشركة خلال الربع الأول 90ر2 دولار للسهم الواحد.

في الوقت نفسه زادت إيرادات نتفليكس خلال الربع الأول بنسبة 9ر9% سنويا إلى 87ر7 مليار دولار مقابل 16ر7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.