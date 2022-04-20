يوفنتوس يكرر فوزه على فيورنتينا ويضرب موعدا مع إنتر بنهائي كأس إيطاليا

تأهل يوفنتوس للمباراة النهائية في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه فيورنتينا، اليوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وكان يوفنتوس فاز 1 / صفر على فيورنتينا، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب منافسه في الثاني من مارس الماضي، ليتأهل إلى النهائي عن جدارة واستحقاق عقب فوزه 3 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وافتتح فيديريكو بيرنارديسكي النتيجة لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 32، فيما تكفل دانيلو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبات هذا هو الفوز الثالث ليوفنتوس على فيورنتينا خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه 1 / صفر على ملعب (أليانز ستاديوم)، الذي استضاف لقاء اليوم، في مباراتهما الأخيرة بالدوري الأيطالي، التي جرت في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يتجدد الموعد بين الفريقين في 22 مايو القادم ببطولة الدوري على ملعب فيورنتينا.

وضرب يوفنتوس موعدا في المباراة النهائية، التي تجرى في 11 مايو المقبل، مع إنتر، الذي اجتاز عقبة ميلان في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بالمسابقة.

ويسعى يوفنتوس لمصالحة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة بسبب نتائج الفريق الهزيلة في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، وابتعاده عن صراع المنافسة على اللقب، حيث يحتل حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة، بفارق 8 نقاط خلف الصدارة، قبل 5 مراحل على نهاية الموسم.