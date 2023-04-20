الرئيس السيسي يتبادل التهانئ مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي - في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية - عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم وشعوبهم الشقيقة، داعيا الله - تعالى - أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات، وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار.

كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى الجاليات المصرية المسلمة في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وجاء نصها كالتالي: "أخواتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا العزيزة وشعبها العظيم بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد".

وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول العيد من كبار رجال الدولة، أعربوا خلالها عن أصدق تهانيهم للرئيس وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيية بدوام التقدم والرقي والرخاء.