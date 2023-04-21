إستونيا تعلن تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا

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أعلنت إستونيا تسليم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، قبيل مباحثات في بلدة رامشتاين الألمانية، بشأن مساعدات الغرب العسكرية لتلك الدولة التي تمزقها الحرب.

وأعلنت وزارة الدفاع في تالين اليوم الخميس أن حزمة المساعدات تشمل ذخيرة مدفعية عيار 155 مليميترا.

وهذه المساعدات تمثل مساهمة استونيا في اتفاق دول الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بمليون من قذائف المدفعية.

كما تريد تلك الدولة المطلة على بحر البلطيق والعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)تسليم معدات رؤية ليلية وذخيرة للأسلحة الصغيرة إلى كييف.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها في مواجهة 14 شهرا من الهجمات والاحتلال الروسي، وتعتمد بشكل كبير على الدعم الغربي من المعدات العسكرية.

ويعتزم الحلفاء الغربيون بحث تقديم المزيد من الدعم خلال اجتماعهم غدأ الجمعة في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين في ولاية راينلاند بالاتينات بغرب البلاد.