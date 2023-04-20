مدرب مانشستر يونايتد يكشف موقف راشفورد من المشاركة أمام إشبيلية

أكد الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه سيتخذ قراره الأخير بشأن مشاركة مهاجمه ماركوس راشفورد في المواجهة أمام أشبيلية غدا الخميس في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي.

وشارك راشفورد، في تدريبات فريقه الجماعية مساء الأربعاء، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن راشفورد خرج وهو يمسك بفخذه أمام إيفرتون قبل 11 يوما، وأعلن النادي أنه يتوقع غياب اللاعب لعدة مباريات.

وغاب راشفورد عن مباراة الذهاب أمام إشبيلية، والتي أقيمت الأسبوع الماضي وانتهت بالتعادل 2/2، كما غاب عن المباراة التي فاز بها فريقه على نوتينجهام فورست 2 / صفر، ولكن يبدو أن هناك أمل في الدفع في مباراة الغد.

وتدرب المهاجم الإنجليزي الدولي مع زملائه بفريق مانشستر يونايتد في كارينجتون صباح اليوم الأربعاء، حيث تدرب أيضا لوك شاو أيضا مع المجموعة الرئيسية بعد مشكلة خاصة به.

وتدرب اليوم أيضا تيريل مالاسيا، الذي غاب عن مباراة يوم الأحد الماضي أمام نوتينجهام فورست بسبب ألم في الركبة كما انضم مارسيل سابايتزر للقائمة بعد تعافيه من الإصابة.

وقال تين هاج بشأن الرباعي: "هم متاحون لهذا تواجدوا معنا على الطائرة... لكني سأتخذ قراراتي غدا ، اليوم تدربنا بقوة ، سنرى رد الفعل وغدا سنتخذ قرارتنا".

وفيما يتعلق براشفورد قال تين هاج: " هناك رغبة في ضرورة جاهزية جميع اللاعبين ، هذا هدف دائم بالإضافة إلى الهدف الرئيسي وهو الفوز بالمباراة".

وأوضح: "لقد خاض (راشفورد) حصة تدريبية واحدة، لكنه شارك في بعض الحصص التدريبية الفردية في وقت سابق".

ويغيب برونو فيرنانديز للإيقاف بعد تلقيه إنذار في مباراة الذهاب، التي شهدت إصابة المدافعين رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز.