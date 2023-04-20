تجهيز 49 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بكفر الشيخ

أعلنت مديرية أوقاف كفر الشيخ، عن جاهزية جميع مساجد المحافظة، التي تؤدي بها صلاة الجمعة لأداء صلاة العيد، إضافة لـ49 ساحة بمراكز ومدن المحافظة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، بتشكيل غرفة عمليات مركزية، والتواصل المستمر معها ومع غرفة العمليات بديوان المحافظة، إضافة إلى الغرف الفرعية بإدارات الأوقاف بالمراكز.

وشكل الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، غرفة عمليات بالمديرية ضمت في عضويتها الشيخ عطا بسيونى وكيل المديرية، والشيخ عبدالقادر سليم مدير الدعوة، والشيخ ماهر أبو عيشه، مدير إدارة الإدارات، والشيخ عبدالرازق الطريني، مسئول المساجد، وجهاز تفتيش المتابعة بالمديرية.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ على التواصل بين مديري الإدارات الفرعية وغرفة العمليات، وإعداد تقرير مفصل عند نهاية صلاة العيد، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، وضرورة تجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية، متمنيا للجميع التوفيق والسداد وقبول الأعمال.