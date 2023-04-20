إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد سائقها مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص من مستقلي السيارة بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بجهينة ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين انقلاب السيارة وإصابة كل من الأطفال: "السيد.ح" عامين، بكدمات متفرقة بالجسم، و"يوسف.ح" 8 سنوات بجرح متهتك باليد اليمنى، و"شهد.ا" 8 سنوات بجرح متهتك بالرأس واليد اليمنى، و"محمد.ا" 7 سنوات بجرح متهتك بالرأس، وإصابة "رضا.ع" 25 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"حمدى.م" 33 سنة بجرح متهتك باليد اليمنى.

وتم نقل المصابين الـ6 إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتبين أنهم جميعًا يقيمون بمركزي العسيرات والمنشأة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.