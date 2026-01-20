برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينقل نحو 300 وظيفة من نيويورك إلى بون

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه سينقل نحو 300 وظيفة من مقره الرئيسي في نيويورك إلى مدينة بون في غرب ألمانيا.

وأضاف البرنامج، يوم الاثنين، أن 100 وظيفة أخرى ستنقل إلى العاصمة الإسبانية مدريد، من دون الإعلان عن جدول زمني لعمليات النقل.

ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نحو 170 دولة وإقليما، ويضم قرابة 22 ألف موظف، يعمل الغالبية العظمى منهم، أكثر من 19 ألفا، في مكاتب بالدول والمراكز الإقليمية.

وتعد بون بالفعل واحدة من أكبر مقار الأمم المتحدة في أوروبا، إلى جانب جنيف وفيينا، إذ تستضيف 27 مؤسسة تابعة للأمم المتحدة يعمل بها نحو 1200 موظف.

وتقع في بون المقار العالمية لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

ثقة في السياسة الخارجية الألما نية

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن هذه الخطوة "تعزز مكانة بون كمركز للأمم المتحدة"، وتبعث "إشارة سياسية مهمة على الثقة في السياسة الخارجية الألمانية، ولا سيما في وقت يتعرض فيه نظام الأمم المتحدة ومبادئ التعددية لضغوط".

وأضاف: "ألمانيا كانت وستظل داعما ومروجا للتعاون الدولي، لأن ذلك مهم أيضا لأمن وحرية وازدهار بلدنا".

وأشار البرنامج إلى أن مقره الرئيسي سيبقى في نيويورك، حيث توجد أيضا مكاتب مخصصة لمناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك أوروبا، إضافة إلى مكاتب تمثيلية لدول بعينها.