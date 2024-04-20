شعبة السيارات: انخفاض الأسعار محدود بسبب ارتفاع الدولار الجمركي

قال المستشار أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنّ انخفاض أسعار السيارات في السوق يتراوح حاليا بين 5 و10%.

وأضاف في تصريحات لقناة «النهار» مساء الجمعة، أن تراجع سعر الدولار (في السوق الموازية) وراء الانخفاض في أسعار السيارات.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت مبالغة كبيرة في أسعار السيارات، تجاوزت فيها بعض الماركات «كل الحدود الحمراء»، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة سعر الدولار الجمركي من 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، لافتا إلى انعكاس ذلك على ارتفاع أسعار جمارك السيارات المستوردة.

وتابع: «زيادة سعر الدولار الجمركي تسبب أن العربية اللي كانت جمركها 300 ألف أصبحت جمركها 560 ألفا، وخلى الانخفاض اللي عملته صفقة رأس الحكمة مش قوي، لكن الانخفاض بين 5 إلى 10 % هو الانخفاض الحقيقي في السوق».

واعتبر أن انخفاض الأسعار الحالي غير كاف، لا سيما بالنسبة للسيارات المنتجة محليا مقارنة بالسيارات المستوردة، قائلا: «السيارات الإنتاج المحلي المفروض يحصل فيها انخفاض تاني، إحدى الماركات الشهيرة في التجميع المحلي لما تكون عربية اقتصادية ثمنها كانت بـ250 ألف جنيه وتتجاوز المليون جنيه؛ هذا التسعير مبالغ فيه وغير مبرر».

ولفت إلى أن السيارات الصينية شهدت انخفاضًا أكبر في الأسعار بعدما وصلت نسبة الانخفاض من 5 إلى 15%، معقبا: «حجة الماركات المجمعة محليا بعدم تدبير الدولار راحت، حاليا البنوك بتتصل عليهم».

وتوقع «أبو المجد» انتعاشة قوية في سوق السيارات خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد فترة من الركود والاستقرار التي يشهدها السوق حاليا في الربع الثاني.