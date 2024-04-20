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تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، على عدة بلدات جنوب لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على بلدتي عيتا الشعب، وكفر كلا، تزامنا مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وشهدت الليلة الفائتة وحتى فجر اليوم إلقاء القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وسط تحليق للطيران الاستطلاعي فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في الجنوب، وصولا إلى مشارف مدينة صور.

وتشهد مناطق جنوب لبنان، منذ أكثر من ستة أشهر، تصعيدا بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.