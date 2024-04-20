تعليق مثير من ليفاندوفسكي قبل مواجهة «الكلاسيكو» ضد ريال مدريد

أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة، على جاهزية فريقه لمواجهة فريق ريال مدريد، في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحل فريق برشلونة، ضيفا على نادي ريال مدريد، مساء يوم الأحد المقبل، في كلاسيكو الدور الثاني في الليجا، في مواجهة حاسمة في مشوار المنافسة على لقب الليجا.

قال ليفاندوفسكي في تصريحاته لشبكة إليفن سبورتس:«الكلاسيكو دائمًا مباراة مميزة ليس بالنسبة لنا فقط لكن لجميع الناس في العالم».

تابع:«آمل أن نظهر كرة قدم هجومية لمشجعينا، نحن جاهزون للفوز بالمُباراة، وحصد الثلاث نقاط».

أضاف: «سيفوز برشلونة بهذه المباراة لأنه علينا تحقيق ذلك، ونحن نريد ذلك بقوة».

أردف: «ربما فريق ريال مدريد، بعد النشوة والتأهل، سوف يتراجع قليلًا عقليًا، نحن فريق يعرف المنافس جيداً، نحن نعرف كيفية التغلب عليهم».

أوضح: «لقد ارتكبنا أخطاء في المباراة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان، ونعلم ما هي الأخطاء، إذا تمكنا من الفوز عليهم، فسنكون الفريق الذي يمكنه الفوز على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو».

ويعتلي الفريق الكروي بالنادي الملكي قمة الترتيب برصيد 78 نقطة، متفوقا بفارق 8 نقاط عن برشلونة الوصيف.