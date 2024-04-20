الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار جمهورية بربادوس الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بقرار جمهورية بربادوس، الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن "هذه الخطوة تعكس حرص بربادوس على دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، الأمر الذي ينسجم مع مواقفها الداعمة لحق جميع الشعوب في تقرير المصير دون استثناء، اتّساقا مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

واعتبرت أن "قرار جمهورية بربادوس الصديقة، في هذه الأوقات، يأتي مُساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج، جراء السياسات والمخططات الإسرائيلية المتسارعة".

وطالبت الخارجية الفلسطينية "كل الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت للتأكيد على إصرار المجتمع الدولي على إنهاء المعاناة والظلم الذي يتعرض له شعبنا لأكثر من 70 عاما، واستعادة كل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار البيان إلى أن بربادوس هي دولة في حوض الكاريبي، كانت عضوا في الكومنولث البريطاني، ولكنها خرجت منه، وأصبحت جمهورية عام 2021.

ولفت إلى أنه "بعد هذا الاعتراف يتبقى الآن ثلاث دول كاريبية لم تعترف بعد بدولة فلسطين وهي: جزر البهاما وترينيداد وتوباجو، وجامايكا".