أكد مصدر بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، أنه جرى إنقاذ 14 شخصًا في حادث اصطدام مركب السفاري "فاير بيرد"، ظهر اليوم الأحد، خلال طريقه من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة دهب، وتعرضه لأضرار ملحوظة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه كان على متن اليخت 14 شخصًا بينهم سبعة ممارسين، بواقع 4 سائحين ألمان، وسائحة سويسرية، وممارسان مصريان، إضافة إلى طاقم مكون من سبعة أفراد.

وأوضح أنه جرى التحرك فور تلقي البلاغ، وإخطار الجهات المعنية، وبدأت عمليات الإنقاذ لجميع من كان على متن المركب، مؤكدًا أنهم جميعًا بخير، وجميعهم خضعوا للرعاية الصحية اللازمة، كما جرى توفير الإقامة لهم في فنادق مناسبة لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

وأشار إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات وأسباب وقوع الحادث، موضحًا أنه يوجد تواصل بين كل الجهات المختصة في المحافظة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والغرفة، لتقديم الدعم الكامل للممارسين، وتلبية احتياجاتهم إلى حين انتهاء التحقيقات.