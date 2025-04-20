سامي الشيشيني: صدمة رحيل زيزو للأهلي أكبر من صفقة بن شرقي

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يرى سامي الشيشيني، نجم الزمالك الأسبق، أن صفقة انتقال أحمد مصطفى زيزو، نجم الزمالك إلى الأهلي، جاءت بسبب العناد بين الناديين.

وقال الشيشيني في تصريحات عبر بودكاست «صوت الملعب»: «الأهلي تمسك بضم زيزو الذي حاول الزمالك إعداده ليكون هدافاً تاريخياً للنادي وأحد أساطيره».

وأضاف: «الصدمة كبيرة برحيل زيزو للأهلي وأكبر من انتقال المغربي أشرف بن شرقي للفريق الأحمر لأنه فجأة لاعب يقبل القميص بعد هز شباك سيراميكا كليوباترا في كأس مصر ويحتفل بالملاكمة مع شيكابالا ينتقل للمنافس التقليدي».

وتابع: «لماذا يتحدث البعض عن مشكلة لدى مجلس الزمالك ولا يتحدثون عن وجود أزمة لدى اللاعب بمماطلته حول تجديد عقده ويريد الحصول على أمواله كاملة "كاش" ويقدم مطالب ضخمة».

وأتم: «زيزو ماطل الزمالك بعد اتفاقه مع الأهلي الذي ضم اللاعب عنداً في الفريق الأبيض».