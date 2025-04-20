نقابة الشرطة الألمانية تدعو إلى حظر الأسلحة في جميع وسائل النقل العام

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دعت نقابة شرطة الألمانية، إلى حظر شامل لحيازة الأسلحة في وسائل النقل العام والمرافق ذات الصلة، بما في ذلك جميع محطات السكك الحديدية.

وشكا رئيس النقابة المعني بقسم الشرطة الاتحادية أندرياس روسكوبف، من وجود لوائح متباينة في جميع الولايات الألمانية الـ 16.

وقال روسكوبف، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "غالبا ما يجهل الناس ما إذا كانت هناك منطقة محظورة في محطة معينة أم لا".

تجدر الإشارة إلى أن هناك بالفعل حظر على مستوى ألمانيا على حيازة السلاح داخل قطارات المسافات الطويلة.

وأيدت حكومة ولاية برلين، مؤخرا حظرا على حيازة أسلحة نارية أو سكاكين في جميع وسائل النقل العام في العاصمة.

ويُطبّق حظر كامل في بعض الولايات، بينما تدرس ولايات أخرى اتخاذ تدابير مماثلة.

واتخذت ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، موقفا معاكسا، داعيةً إلى ترك القرار للأقاليم والسلطات المحلية.

ودعت نقابة الشرطة وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات إلى الاتفاق على سياسة مشتركة.