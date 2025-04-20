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كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، عن تفاصيل كمين «كسر السيف» المركب، الذي أسفر عن مقتل وإصابة 6 جنود إسرائيليين.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأحد، إن عناصرها تمكنوا من تنفيذ كمين «كسر السيف» شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، أمس السبت.

وأوضحت أن «العناصر استهدفت خلال الكمين جيب عسكري من نوع (storm)، يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة، بقذيفة مضادة للدروع وأوقعوا فيهم إصابات محققة».

وذكرت أنه «فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة (تلفزيونية 3) مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح».

وأشارت إلى أن «عناصرها استهدفوا كذلك موقعاً مستحدثاً لقوات العدو في المنطقة بأربع قذائف (RPG) وأمطروه بعدد من قذائف الهاون».

وأمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في هجوم على مركبة عسكرية ببيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين استهدفوا قوة الإنقاذ، مما أدى إلى مقتل الجندي وإصابة 4 آخرين، جروح بعضهم حرجة.

وأضافت أن مروحيات تابعة للجيش نقلت مصابين إلى مستشفيات داخل إسرائيل.



