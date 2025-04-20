الأونروا: أكثر من 90 ألف نازح في 115 مركز إيواء بقطاع غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إنها تدير حاليا 115 مركز إيواء موزعة في مختلف أنحاء قطاع غزة، تؤوي فيها أكثر من 90 ألف نازح.

وأضافت الوكالة عبر منصة «إكس»، أن الوضع الإنساني المتدهور يزداد سوءا نتيجة القصف واستمرار الحصار، الذي يحظر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية.

وأمس السبت، جددت الوكالة الأممية الدعوة إلى تجديد وقف إطلاق النار فورا، والإفراج الكريم عن جميع الرهائن، والسماح بتدفق غير مُقيّد للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية.

وأشارت الوكالة إلى التقارير التي أفادت بمقتل ما لا يقل عن 51,000 فلسطيني، ونزوح ما يقارب 1.9 مليون شخص، عدة مرات.

وأفادت الأونروا بمرور نحو سبعة أسابيع منذ أن منعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية، والإمدادات الطبية والتجارية، والأغذية، ولقاحات الأطفال، والوقود إلى قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة أن «هذا الحصار يُعد أطول بثلاث مرات من الحصار الذي فُرض في أكتوبر 2023 عند اندلاع الحرب».

ووفقا للوكالة، فإن حوالي 69% من مساحة قطاع غزة باتت خاضعة لأوامر نزوح نشطة أو ضمن «المنطقة المحظورة» أو كليهما، مع إصدار ما لا يقل عن 20 أمر نزوح من قبل القوات الإسرائيلية في الفترة بين 18 مارس و14 أبريل.

وتقدّر الأمم المتحدة أن نحو 420 ألف شخص قد نزحوا مرة أخرى منذ انهيار وقف إطلاق النار.