نائب رئيس وزراء ماليزيا يؤكد أهمية إعطاء الأولوية للعلاقات الشعبية بين بلاده وإندونيسيا

دعا نائب رئيس الوزراء الماليزي الدكتور أحمد زاهد حميدي إلى تعميق العلاقات بين الشعبين في ماليزيا وإندونيسيا، إلى ما هو أكثر من العلاقات الحكومية والتجارية فقط.

وأعرب حميدي عن اعتقاده أن تعزيز وتقوية العلاقات بين مواطني البلدين يمكن أن يحققا فوائد سياسية واقتصادية.

ونقلت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية عن حميدي قوله "بالإضافة إلى الحفاظ على الشعور بالارتباط بين ماليزيا وإندونيسيا، يجب ألا نعتمد فقط على العلاقات الجيدة بين القادة والقيم العاطفية".

وخلال عشاء مع الجالية الماليزية في سفارة ماليزيا في كونينجان، جنوب جاكرتا، في إطار زيارة يقوم بها إلى إندونيسيا، قال حميدي "لذلك، لا ينبغي أن تكون هذه العلاقة فقط علاقة الحكومتين أو الأعمال التجارية، ولكن الأهم من ذلك أن تكون علاقة بين الشعبين".