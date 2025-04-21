حمدي الميرغني في رسالة وداع لخاله سليمان عيد: حبّوني علشان قريبك

نشر الفنان حمدي الميرغني رسالة وداع لخاله الفنان الراحل سليمان عيد.

وكتب "الميرغني"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وداعًا يا خال.. كنت مثالي في كل شيء، كنت أبًا مثاليًا، كنت زوجًا مثاليًا، كنت أخًا مثاليًا، كنت صاحبًا مثاليًا كنت فنانًا مثاليًا، كنت إنسانًا مثاليًا".

وأضاف حمدي الميرغني: "كنت بتسعى ليا في بداياتي، والله أكتر مما كنت بسعى لنفسي، كنت بتعرف المخرجين والمنتجين والنجوم عليا، وكنت دايماً تقدم لي نصايح لآخر لحظة ما بينا".

وتابع: "مفيش واحد كان يعرف إني قريبك إلا لما يحبني من قبل ما يتعامل حتى معايا، مفيش واحد إلا لما كان يقولي فيك أشعار عن كرم أخلاقك وطيبتك غير المحدودة، مفيش إنسان واحد زعل منك لحظة".

واختتم: "هفضل فخور طول عمري إني قريبك، كنت سهل في كل حاجة يا خال إلا في فراقك كنت وستظل صعب أوي، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته".

وتوفي الفنان سليمان عيد، فجر يوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ٦٤ عاما، بسبب أزمة قلبية مفاجئة، فيما احتشد زملاؤه لحضور جنازته وعزائه.