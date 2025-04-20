حملة لتنظيف قاع البحر بمدينة دهب بمشاركة متطوعين مصريين وأجانب

أطلقت الوحدة المحلية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، حملة تطوعية استثنائية تحت شعار "معا لبيئة مستدامة" لتنظيف قاع البحر من المخلفات المتراكمة منذ سنوات، وذلك بالتنسيق مع إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وشارك في الحملة عددًا من أبناء مدينة دهب، ومتطوعين أجانب مقيمين بالمدينة في مشهد يجسد روح التعاون والمسئولية تجاه البيئة.

وجرى خلال الحملة استخراج كميات كبيرة من النفايات التي كانت تهدد الحياة البحرية، وتشوّه المشهد الطبيعي الخلاب الذي تتميز به دهب.

وشارك في الحملة الدكتور جبريل فتيح، معاون المحافظ، والناشط جبلي على جبلي، مؤسس إحدى الجمعيات المحلية المعنية بالحفاظ على البيئة، الذين قاموا بالتنسيق وتقديم الدعم اللوجستي، وابراز أهمية إشراك المجتمع المحلي والزوار الأجانب في حماية الطبيعة التي تجمعهم على أرض دهب.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز السياحة المستدامة، وتقديم نموذج يُحتذى به في التعاون بين أبناء سيناء والمقيمين فيها من مختلف الجنسيات.

ووجه محافظة جنوب سيناء، الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذه الحملة الملهمة، مؤكدًا استمرار دعم المبادرات البيئية التي تحافظ على جمال دهب وتراثها الطبيعي.