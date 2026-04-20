الإثنين 20 أبريل 2026 12:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل استحق الأهلي ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يعزز إجراءاته لمواجهة خطر نقص وقود الطائرات

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 أبريل 2026 - 12:43 م | آخر تحديث: الإثنين 20 أبريل 2026 - 12:43 م

يعتزم الاتحاد الأوروبي، اقتراح إجراءات لتحسين توزيع وقود الطائرات بين الدول الأعضاء، والمساعدة في إيجاد مصادر بديلة للموارد، في ظل استمرار توقف تدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وجاء في مسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة "بلومبرج" للأنباء، ونشرتها اليوم الاثنين، أن المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ستعلن بعد غد الأربعاء أنها بصدد اقتراح هذه الإجراءات الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن ما يقدر بنحو 40% من وقود الطائرات في الاتحاد يتم استيراده، ويأتي نصف هذه الكمية عبر مضيق هرمز.

وكانت "بلومبرج"، ذكرت الشهر الماضي، أنه بينما يتوقع أن يكون هناك ما يكفي من وقود الطائرات لدى أوروبا لتجنب حدوث أي نقص حلال شهر أبريل، سيزداد الضغط على الإمدادات كلما طالت مدة إغلاق الممر المائي الحيوي.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك