محافظ جنوب سيناء يتابع جاهزية مضمار الهجن وقرية التراث

أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية موسعة بمضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين؛ لمتابعة جاهزية الموقع وكل التجهيزات الخاصة استعدادا لانطلاق البطولة التنشيطية لسباق الهجن الدولي، والمقرر إقامتها يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وتضمنت الجولة تفقد المضمار ومحيطه، والوقوف على مستوى الاستعدادات الفنية والتنظيمية، بما يضمن خروج الفعاليات بصورة تليق بمكانة المدينة السياحية العالمية.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بأعلى معايير التنظيم والتجهيز، مشددا على توفير كل سُبل الدعم لإنجاح السباق، بما يعكس الصورة الحضارية المشرفة لمصر أمام الوفود والزوار من مختلف الدول.

وأشاد بالجهود المبذولة في أعمال النظافة والتجميل والتنسيق العام داخل المضمار، موجّها باستمرار رفع كفاءة الخدمات المقدمة للجماهير والمشاركين.

كما تفقد المنصة الرئيسية، واطمأن على جاهزيتها لاستقبال كبار الضيوف والشخصيات العامة، إلى جانب زيارته لقرية التراث البدوي، التي تُجسد الهوية السيناوية الأصيلة من خلال عرض الحرف اليدوية والمنتجات التقليدية.

وأوضح المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة حريص على إنجاح الفعاليات الرياضية والسياحية الكبرى، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي للمحافظة.

رافق المحافظ في الجولة اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن المتوقع أن يشهد فعاليات السباق عدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة، إلى جانب وفود عربية ودولية، في مقدمتها الوفدان السعودي والأردني، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية، حيث يشارك في السباق أكثر من 400 جمل، إلى جانب عدد كبير من القبائل العربية من 9 محافظات مصرية، مع تخصيص جوائز قيمة للفائزين.