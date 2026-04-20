كوريا الجنوبية: ترتيبات زيارة وزير الخارجية الصيني إلى سول لم تستكمل بعد

قالت وزارة الخارجية في سول، اليوم الاثنين، إنه لم يتم ترتيب أي تفاصيل بشأن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الصيني وانج يي إلى كوريا الجنوبية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن البلدين يواصلان الحفاظ على التواصل الاستراتيجي.

وجاءت هذه التصريحات، التي أدلى بها مسئول في وزارة الخارجية، وسط تكهنات بأن وانج قد يؤجل زيارته إلى كوريا الجنوبية احتجاجا على قرار سول إزالة تسمية "الصين (تايوان)" من نظام بطاقات الوصول الإلكترونية، بعد أن قامت تايوان بتغيير تسمية كوريا الجنوبية في نظام الهجرة لديها من "كوريا" إلى "كوريا (الجنوبية)"، وفقا لما ذكرته وكالة الكورية الجنوبية "يونهاب".

وقال المسئول: "رغم عدم حسم أي تفاصيل بشأن زيارة وزير الخارجية (الصيني) وانج يي، فإن حكومتنا ترحب بزيارته من أجل تنفيذ إجراءات المتابعة لمحادثات القمة الكورية الجنوبية - الصينية"، مضيفا أن الجانبين يواصلان الحفاظ على تواصل استراتيجي وثيق عبر قنوات متعددة.

وأضاف المسئول، إن "التعديل في نظام بطاقات الوصول الإلكترونية هو مجرد إجراء إداري وتقني يهدف إلى تحسين راحة الزوار، وليس صحيحا أن زيارة وزير الخارجية وانج يي إلى كوريا الجنوبية قد تأجلت بسبب هذا الإجراء".

وكان وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو هيون قد صرح في يناير الماضي، بإنه يسعى لعقد لقاء ثنائي مع وانج في وقت ما "خلال الربع الأول من هذا العام"؛ مما أثار احتمال قيام وانج بزيارة سول.

لكن لم يعقد أي لقاء بينهما حتى الآن، وبدلا من ذلك، قام وانج بزيارة استمرت يومين إلى كوريا الشمالية في وقت سابق هذا الشهر.