مقتل 11 عراقيا في حوادث متفرقة شمال وغرب الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى -اليوم الاثنين- بمقتل11 عراقيا، بينهم امرأة، في حوادث متفرقة شمال وغرب الموصل.

وقال النقيب زكريا يحيى من شرطة المحافظة إن" أربعة فلاحين قتلوا اليوم، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة في قضاء تلعفر، وذلك أثناء قيامهم بأعمال الحصاد في أراضيهم الزراعية".

وأضاف أن: "أربعة مدنيين قتلوا اليوم أيضا في مواجهات اندلعت مع عناصر داعش في قرية الحاصود التابعة لقضاء البعاج".

وأدى انفجار عبوتين ناسفتين لدى مرور سيارة مدنية عند مدخل ناحية الرشيدية، إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة اثنين آخرین كانوا یستقلون السيارة.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية، نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات تفجيرات واختطاف وقتل، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عام.