أسعار الجملة في ألمانيا تسجل أكبر ارتفاع منذ 2011

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في ألمانيا خلال أبريل الماضي بأعلى وتيرة منذ حوالي عشر سنوات.

وذكر مكتب الإحصاء أن أسعار الجملة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 5.2% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 3.7% خلال مارس الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 5.1%.

وتعتبر هذه الزيادة الأكبر منذ أغسطس 2011 عندما زادت الأسعار بنفس النسبة بعد الأزمة المالية والاقتصادية التي شهدتها أوروبا.

في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار الجملة في ألمانيا خلال الشهر الماضي 0.8% مقابل 0.9% خلال مارس الماضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

جاء الارتفاع السنوي لمعدل تضخم أسعار الجملة بسبب ارتفاع أسعار السلع الوسيطة بنسبة 8.2% وكذلك أسعار الطاقة بنسبة 10.6%.

في الوقت نفسه، زادت أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 1.6% والسلع الرأسمالية بنسبة 1%، في حين تراجعت أسعار الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي.

وبلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار الجملة الذي يستبعد أسعار الطاقة الأشد تقلبا 3.6% سنويا خلال أبريل الماضي.