قالت المتحدثة باسم جمعية الصليب الأحمر الفلسطيني، الدكتورة سهير زقوت، إن المدير العام لعمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، طالب بهدنة إنسانية عاجلة وملحة حتى يتمكن السكان في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية وإعادة لملمة شمل أسرهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الغد»، صباح الخميس، أن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى نزوح 75 ألف مواطن فلسطيني، لافتة إلى لجوء أكثر من 50 ألفًا إلى مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، ولجوء 25 ألفًا إلى منازل عائلات في أماكن أخرى.

ولفتت إلى عدم مقدرة بعض سكان غزة على الخروج لشراء احتياجاتهم؛ بسبب الغارات الجوية المستمرة على القطاع، قائلة إن «هناك حاجة ملحة وضرورية لحدوث هدنة إنسانية».

وشددت على أهمية احترام طواقم العمل الإنساني والهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني ومقدمي الخدمات، موضحة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغت السلطات في الجانبين غزة وإسرائيل، ببدء تحرك الطواقم في قطاع غزة اليوم.

وأشارت إلى وجود التزامات قانونية بإعطاء الضمانات اللازمة لعمل الطواقم، مشددة على أن المهام الطبية وخدمات إنقاذ الحياة محمية بالقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن تحمل الطرف الذي يخرق القانون لتبعات ذلك.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم الاثنين الموافق العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 227 شهيدًا، بينهم 64 طفلاً، و38 سيدة، و17 مسناً، و1630 مصابًا بجروح مختلفة.