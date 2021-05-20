محلل: مصر أجرت العديد من الاتصالات مع الأطراف المؤثرة حول العالم لتحقيق التهدئة

قال أشرف أبو الهول، الكاتب والمحلل السياسي بالقاهرة، إن مصر أجرت العديد من الاتصالات مع الأطراف المؤثرة حول العالم لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مضيفا أن مصر بذلت جهودا كبيرة منذ بداية العدوان على غزة وقبل أيضا العدوان.

وأضاف الكاتب والمحلل السياسي بالقاهرة، في حديثه لقناة "الغد"، أن مصر تسعى للانتقال لعملية سياسية سلمية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا أن مصر مارست ضغوطا كبيرة على إسرائيل من أجل وقف العدوان على غزة من خلال اتصالات دولية على مستويات كبيرة.

كما أكد الكاتب والمحلل السياسي بالقاهرة، أن مصر عملت على تعرية الموقف الأمريكي في عدم الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار مبكرا، لافتا إلى إن مصر أجرت اتصالات ليس فقط مع الجانب الإسرائيلي ولكن مع الجانب الفلسطيني أيضا وعلى مستويات دولية كبيرة.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي بالقاهرة، إلى أن مصر انتصرت صقلها في المنطقة والإقليم كما أنها تعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني، موضحا أن الدولة المصرية عملت مشاورات كثيرة مع العديد من الأطراف المؤثرة لأن يكون العدوان الأخير على غزة والانتقال لعملية سياسة سلمية.