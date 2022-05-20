تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا خارج الحجر الصحي في شنجهاي خلال 6 أيام

سجلت شنغهاي أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خارج الحجر الصحي خلال ستة أيام، مما أثار تساؤلات بشأن تاثير ذلك على تخفيف إجراءات الإغلاق للسيطرة على الجائحة في المدينة الصينية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن عدد حالات الإصابة في مركز المال والأعمال بالصين ارتفع إلى 858 شخصا أمس الخميس مقابل 719 شخصا أول أمس الأربعاء، بينهم ثلاثة تم اكتشافهم خارج الحجر الصحي الحكومي.

وكانت السلطات في شنغهاي بدأت في وقت سابق هذا الأسبوع تخفيف إجراءات الإغلاق التي كانت تلزم السكان بالبقاء في منازلهم وتعطل النشاط الاقتصادي بالمدينة، بعد أن وصلت إلى هدف عدم تسجيل إصابات على مدار ثلاثة أيام.

وتراجعت تجارة التجزئة في شنغهاي بنسبة 48 بالمئة في نيسان/أبريل الماضي، لتصل إلى 7ر71 مليار يوان مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حسب بيانات مكتب الاحصاء المحلي، ولم تظهر حتى الآن أي مؤشرات كبيرة بشأن إعادة فتح المتاجر والشركات على نطاق واسع.

وفي سياق متصل، أعلنت الصين تسجيل 176 إصابة مؤكدة محلية بكوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة.

وإلى جانب شنغهاي، سجلت 7 مناطق أخرى على مستوى المقاطعات في البر الرئيسي الصيني إصابات جديدة محلية بكوفيد-19، بما في ذلك 50 حالة في بكين و 20 في سيتشوان.

ولم تسجل أي حالات وفاة بسبب كوفيد-19 أمس الخميس، وفقا للجنة.

وبعد تعافي 309 مرضى مصابين بكوفيد-19 أمس الخميس، لا يزال هناك 4906 حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 تخضع للعلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البر الرئيسي الصيني.